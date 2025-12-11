Amerykańskie bombowce zdolne do przenoszenia broni jądrowej nad Morzem Japońskim. Wspólna operacja lotnictwa Japonii i Stanów Zjednoczonych miała być pokazem siły wobec Rosji i Chin. Wcześniej maszyny z tych dwóch państw wspólnie przeprowadziły manewry w pobliżu Japonii i Korei Południowej.

W ćwiczeniach nad Morzem Japońskim uczestniczyły amerykańskie bombowce B-52 i japońskie myśliwce F-35 oraz F-15. Manewry to odpowiedź na podobne ćwiczenia w powietrzu i na morzu sił Rosji i Chin.

Japońskie MON protestowało także przeciwko skierowaniu przez chińskie myśliwce specjalnego radaru w stronę japońskiego lotnictwa. Wykorzystano radary służące do naprowadzania celu przeciwnika. Według Tokio stworzyło to zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie. W pobliżu Japonii ćwiczenia przeprowadziły też chińskie lotniskowce. Władze w Pekinie uznają, że to japońscy piloci wykonywali manewry stwarzające zagrożenie dla chińskich jednostek.

Incydenty z udziałem jednostek sił zbrojnych Japonii i Chin, to pokłosie konfliktu dyplomatycznego obu państw. Pekin żąda od Japonii wycofania się ze słów premier Takaichi dotyczących ewentualnego zaangażowania tego państwa w konflikt Chin i Tajwanu. Chińskie władze uznają Tajwan za własne terytorium, a wszelkie kwestie z nim związane za wewnętrzną sprawę ChRL.