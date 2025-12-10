Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontroluje dostępne na rynku zabawki i apeluje do rodziców o ostrożność podczas kupowania prezentów.
Urząd skontrolował osiemdziesiąt modeli zabawek. Prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny powiedział, że zdarzały się zabawki, które nie powinny trafić w ręce dzieci:
Tomasz Chróstny dodaje, że przed zakupem zabawki rodzic powinien sprawdzić, czy jest ona bezpieczna:
Kupując zabawkę, należy też sprawdzić, czy nie ma ona ostrych krawędzi i wystających elementów.
