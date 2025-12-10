Po wypadku został wstrzymany ruch na drodze krajowej nr 12 w Bobrzanach, w pow. żagańskim. Z informacji przekazanej przez dyżurnego Punktu Informacji Drogowej zielonogórskiego oddziału GDDKiA wynika, że dwie osoby zostały poszkodowane.
Do wypadku doszło w środę(10 grudnia), krótko po godz. 8 na 68. kilometrze DK12 w Bobrzanach – na jej odcinku między Żaganiem a Szprotawą.
Policjanci zorganizowali objazd przez Małomice. DK12 w miejscu wypadku może być zablokowana przez kilka godzin.
Jak przekazał PAP podkom. Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu, w wypadku brały udział trzy samochody osobowe. Kierujący dwóch z nich zostali ranni i zabrani przez pogotowie do szpitala.
Na miejscu trwa ustalanie przebiegu i przyczyny wypadku. Wstępnie ustalono, że kierujący peugeotem z nieustalonej przyczyny przekroczył oś jezdni i zderzył się z jadącym w przeciwnym kierunku oplem, a ten pojazd zderzył się jeszcze z chevroletem. Kierowca opla i kierująca chevroletem zostali ranni.
