Po wypadku został wstrzymany ruch na drodze krajowej nr 12 w Bobrzanach, w pow. żagańskim. Z informacji przekazanej przez dyżurnego Punktu Informacji Drogowej zielonogórskiego oddziału GDDKiA wynika, że dwie osoby zostały poszkodowane.

Do wypadku doszło w środę(10 grudnia), krótko po godz. 8 na 68. kilometrze DK12 w Bobrzanach – na jej odcinku między Żaganiem a Szprotawą.

Policjanci zorganizowali objazd przez Małomice. DK12 w miejscu wypadku może być zablokowana przez kilka godzin.

Jak przekazał PAP podkom. Arkadiusz Szlachetko z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu, w wypadku brały udział trzy samochody osobowe. Kierujący dwóch z nich zostali ranni i zabrani przez pogotowie do szpitala.

Na miejscu trwa ustalanie przebiegu i przyczyny wypadku. Wstępnie ustalono, że kierujący peugeotem z nieustalonej przyczyny przekroczył oś jezdni i zderzył się z jadącym w przeciwnym kierunku oplem, a ten pojazd zderzył się jeszcze z chevroletem. Kierowca opla i kierująca chevroletem zostali ranni.