Trudne warunki w Karkonoszach. Choć na szczytach śnieg topnieje, to nieco niżej, w wielu miejscach, na szlakach utrzymuje się lód. Jest mokro i ślisko, a to jest niezwykle zdradliwe.
Łatwo o poślizgnięcia i urazy, którym może nie zapobiec ani duże doświadczenie, ani odpowiedni sprzęt. Jednak nie odstrasza to turystów przed wybraniem się na szlaki.
Z turystami rozmawiał Jakub Thauer z Radia Wrocław.
GOPR przypomina, że tak zwane warunki przejściowe, jesienno-zimowe, należą do najgroźniejszych w górach – co roku dochodzi wówczas do poważnych wypadków.
Ratownicy GOPR apelują o rozwagę w górach
Ratownicy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego apelują o rozwagę w górach. Chcąc wyjść w góry w sezonie jesienno-zimowym musimy się do tego odpowiednio przygotować.
