Trudne warunki w Karkonoszach. Choć na szczytach śnieg topnieje, to nieco niżej, w wielu miejscach, na szlakach utrzymuje się lód. Jest mokro i ślisko, a to jest niezwykle zdradliwe.

Łatwo o poślizgnięcia i urazy, którym może nie zapobiec ani duże doświadczenie, ani odpowiedni sprzęt. Jednak nie odstrasza to turystów przed wybraniem się na szlaki.

Z turystami rozmawiał Jakub Thauer z Radia Wrocław.

GOPR przypomina, że tak zwane warunki przejściowe, jesienno-zimowe, należą do najgroźniejszych w górach – co roku dochodzi wówczas do poważnych wypadków.