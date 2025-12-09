Trzech młodych żużlowców Stali Gorzów zostało wypożyczonych na przyszły sezon do innych klubów.

Mający za sobą jazdę w PGE Ekstralidze Mikołaj Krok trafił do Wybrzeża Gdańsk, z kolei mniej doświadczeni Dominik Baryłka i Leon Szlegiel znaleźli się odpowiednio w Polonii Piła i Śląsku Świętochłowice. Gorzowski klub mimo tego będzie nadal dysponowac sporą liczbą młodzieżowców.

Jednym z najbardziej obiecujących jest Igor Kordun, który 16 urodziny obchodzic będzie w marcu przyszłego roku, co pozwoli już mu byc branym pod uwagę do składu w PGE Ekstralidze. Kordun nie ukrywa, że powoli o tym myśli, także inwestując w sprzęt: