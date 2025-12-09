Wojewoda mazowiecki nadał rygor natychmiastowej wykonalności dla decyzji lokalizacyjnej CPK, co otwiera drogę do uzyskania pozwoleń na budowę oraz uruchomiony zostaje proces odszkodowawczy dla przejmowania brakujących działek – poinformował we wtorek (9 grudnia) wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Na podstawie znowelizowanej ustawy o CPK został złożony wniosek o wydanie rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji lokalizacyjnej z 8 stycznia. (…) Teren, który jest objęty decyzją lokalizacyjną, znajduje się w gminach Teresin, Wiskitki i Baranów

– powiedział wojewoda podczas wtorkowej (9 grudnia) konferencji.

Dzięki rygorowi natychmiastowej wykonalności możliwe będzie sprawne uruchomienie formalności niezbędnych do rozpoczęcia prac. Decyzja lokalizacyjna ws. inwestycji Centralny Port Komunikacyjny obejmuje komponent lotniskowy, drogowy i kolejowy.

Jak przekazał wojewoda, z punktu widzenia mieszkańców oznacza uruchomienie procesu odszkodowawczego dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Procesem odszkodowawczym objętych zostanie 920 działek, z czego 117 to nieruchomości zabudowane, pozostałe 803 to działki niezabudowane.

Natomiast samych postępowań jest ponad 670, które obejmują właścicieli tych wszystkich działek

– dodał.

Frankowski zapewnił, że proces odszkodowawczy będzie transparentny, a same odszkodowania będą na podstawie opinii o wartości nieruchomości sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych, czyli tzw. operatów szacunkowych, co do których będzie możliwość wniesienia uwag zarówno przez mieszkańców, których obejmie ten proces, jak i Centralny Punkt Komunikacyjny.

Co istotne, właściciele działek będą mogli otrzymać 85 proc. zaliczki, o którą będą wnioskowali, bez względu na to, czy będą odwoływać się od tej decyzji. Jeżeli będą się odwoływać, to nadal będą mogli otrzymać 85 proc.

– dodał.

Wojewoda poinformował, że do wszystkich osób, które są objęte postępowaniem administracyjnym, zostaną wysłane zawiadomienia o wszczęciu procedury odszkodowawczej. Ze strony Urzędu Wojewódzkiego będą wskazani opiekunowie, którzy będą wyjaśniać ewentualne wątpliwości, które się pojawią.

Założenie jest takie, że proces zakończy się 31 marca. Mówimy o procesie operatów szacunkowych i wskazania wysokości odszkodowań. Natomiast w praktyce ten proces może trwać dłużej

– powiedział Frankowski.

Wojewoda przypomniał, że procedurą odszkodowawczą objęci zostali właściciele działek, którzy nie zdecydowali się sprzedać nieruchomości w Programie Dobrowolnych Nabyć, w ramach którego CPK skupował działki po indywidualnych wycenach nieruchomości.

Według przyjętego harmonogramu budowa Lotniska CPK na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.