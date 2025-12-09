Spis treści
Komisja Europejska we wtorek (9 grudnia) oficjalnie wyraziła zgodę na udzielenie przez Polskę pomocy publicznej na budowę elektrowni jądrowej. Premier Donald Tusk poinformował, że budowa będzie mogła ruszyć jeszcze w grudniu i że zabezpieczono na ten cel całość potrzebnej kwoty, czyli 60 mld zł.
KE poinformowała we wtorek (9 grudnia), że zatwierdziła, zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, pakiet pomocowy na rzecz wsparcia budowy i eksploatacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Podkreśliła, że projekt ten odgrywa kluczową rolę w polskiej strategii dekarbonizacji produkcji energii elektrycznej.
Tam jeszcze trwają drobne formalności, ale dosłownie za chwilę będziemy mieli oficjalne potwierdzenie, że Komisja Europejska wyraża zgodę na pomoc publiczną na budowę elektrowni jądrowej w Polsce
– powiedział Tusk przed wtorkowym (9 grudnia) posiedzeniem rządu.
Jak dodał, choć „brzmi to technicznie”, pozwoli na to, by budowa „mogła ruszyć z kopyta i to jeszcze w grudniu”. Premier podkreślił, że zabezpieczono środki finansowe w całości, czyli 60 mld zł.
Już w grudniu, czyli jeszcze w tym roku, pierwsze 4,6 mld zł w papierach skarbowych (…) trafi już do zainteresowanego podmiotu. To znaczy budowa rusza
– zaznaczył premier.
Odnosząc się do zgody KE, Tusk stwierdził, że był to „warunek absolutnie niezbędny i wcale nie taki łatwy do uzyskania”.
Rzeczywiście będziemy mogli tę budowę rozpocząć z odpowiednim impetem, tak żeby prąd z pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce popłynął możliwie szybko
– powiedział.
Wiceminister rozwoju Michał Baranowski, który we wtorek w Brukseli wziął udział w posiedzeniu ministrów odpowiedzialnych za innowacje, powiedział dziennikarzom, że polski wniosek był jednym z najszybciej rozpatrywanych przez KE.
To pozwoli nam, jak już wcześniej powiedział premier, ruszyć z kopyta z budową już w grudniu
– dodał.
Energia jądrowa jest kluczowa dla naszej gospodarki, jest to coś, co zapewni z jednej strony bezpieczeństwo energetyczne, z drugiej – lepsze ceny w czasie, kiedy zmienimy nasz miks energetyczny
– powiedział Baranowski.
W listopadowej rozmowie z PAP wiceminister energii i pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna oczekiwał, że KE wyrazi zgodę do końca roku, gdyż zapewnienie finansowania tej inwestycji jest – jego zdaniem – kluczowe.
Można mieć wybraną świetną technologię, świetnych wykonawców, ale jeżeli nie ma za co tej inwestycji zrealizować, to po prostu ona nigdy nie powstanie. Nadrabiamy zaległości w zakresie finansowania. Do końca roku chcemy mieć decyzję Komisji Europejskiej na pomoc publiczną i zamknięty etap badania rynku w zakresie finansowania komercyjnego
– powiedział Wrochna.
Informował wtedy, że w kontekście budowy elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu rozpoczęto już pierwsze działania o charakterze budowlanym. Wśród nich wymienił uzyskanie pozwolenia przez Polskie Elektrownie Jądrowe na pierwszy etap prac przygotowawczych i złożenie wniosku o pozwolenie na drugi etap.
Polska powiadomiła KE we wrześniu ub.r. o planie wsparcia spółki państwowej Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) w budowie elektrowni atomowej. Polskie władze poinformowały, że planują wesprzeć tę inwestycję poprzez: zastrzyk kapitału w wysokości ok. 14 mld euro, pokrywający 30 proc. kosztów projektu, a także gwarancje państwowe obejmujące 100 proc. długu zaciągniętego przez PEJ w celu sfinansowania inwestycji oraz tzw. kontrakt różnicowy, zapewniający stabilność przychodów przez cały okres eksploatacji elektrowni wynoszący 40 lat. Zgodnie z kontraktem różnicowym państwo polskie zapłaci PEJ, jeśli ceny rynkowe spadną poniżej ceny wykonania, a ta zostanie ustalona zgodnie z przejrzystą metodologią zweryfikowaną przez KE. Natomiast jeśli ceny rynkowe przekroczą cenę wykonania, PEJ zapłaci różnicę państwu polskiemu.
W grudniu 2024 r. Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające w sprawie proponowanego przez Polskę pakietu wsparcia dla projektu elektrowni jądrowej. Postępowanie koncentrowało się na stosowności i proporcjonalności pomocy, potencjalnych zakłóceniach na rynkach energii elektrycznej oraz zgodności środka z odpowiednimi przepisami prawa UE.
Należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa spółka PEJ jest inwestorem i przyszłym operatorem powstającej na Pomorzu pierwszej elektrowni jądrowej w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej z 2020 r. Obiekt w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu będzie pierwszą elektrownią jądrową w Polsce. Ma mieć trzy bloki w technologii AP1000 Westinghouse.
Ma ona zwiększyć bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dla Polski i krajów sąsiednich oraz pomóc w dekarbonizacji sektora energetycznego i zróżnicowaniu polskiego miksu energetycznego. Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 r., a rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku ma nastąpić w 2036 r. Moc elektrowni wyniesie do 3750 MW.
Wykonawcą będzie konsorcjum Westinghouse-Bechtel. Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 r., rozpoczęcie komercyjnej pracy pierwszego bloku ma nastąpić w 2036 r.
1. „Będzie mogła ruszyć jeszcze w grudniu". Premier o budowie polskiej elektrowni jądrowej
Rząd złożył wniosek i uzyskał zgodę na udzielenie wsparcia w rekordowym czasie – dodał minister energii Miłosz Motyka.
Mamy to! Miliardy pomocy publicznej na budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Jest zgoda Europy i są pieniądze. Pierwsze cztery miliardy jeszcze w tym miesiącu
– napisał na portalu X premier.
Mamy to! Miliardy pomocy publicznej na budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Jest zgoda Europy i są pieniądze. Pierwsze cztery miliardy jeszcze w tym miesiącu. #RobimyNieGadamy
— Donald Tusk (@donaldtusk) December 9, 2025
Minister Motyka zwrócił uwagę, że jest to kolejny krok w stronę budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Dodał, że decyzja została wydana w rekordowym czasie, niespełna 12 miesięcy.
My złożyliśmy wniosek, przeprowadziliśmy proces oraz uzyskaliśmy zgodę w rekordowym czasie (…) niespełna roku. Teraz przechodzimy do kluczowej fazy inwestycji. To realny wymiar transformacji energetycznej, to budowa suwerenności energetycznej, to gwarancja stabilnej energii i bezpieczeństwa energetycznego
– powiedział Motyka na filmie zamieszczonym na X.
Mamy to??Wykonujemy kolejny krok w stronę budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej! Uzyskaliśmy zgodę Komisji Europejskiej na udzielenie pomocy publicznej dla projektu.
To zielone światło dla polskiego atomu ???? Co ważne, decyzja została wydana w rekordowym czasie,… pic.twitter.com/SQrQqopnb4
— Miłosz Motyka (@motykamilosz) December 9, 2025
2. Motyka: zgoda KE na budowę elektrowni jądrowej pozwoli podjąć kolejne kroki inwestycyjne
Zielone światło Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w budowie elektrowni jądrowej oznacza, że będzie można podjąć kolejne kroki inwestycyjne – przekazał we wtorek minister energii Miłosz Motyka. Zapowiedział, że wniosek o pozwolenie na budowę elektrowni zostanie złożony w 2027 r.
To jest wielki dzień dla Polski i dla polskiej gospodarki. Mamy zielone światło na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Dzisiaj Komisja Europejska wydała zgodę w zakresie pomocy publicznej na budowę tej elektrowni. To znaczy, że już teraz będziemy mogli swobodnie rozpocząć kolejne kroki inwestycyjne w tym zakresie. (…) To pokazuje skuteczność naszego rządu i w Polsce i w Brukseli
– powiedział Motyka podczas konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów.
Dodał, że termin 12 miesięcy, w którym Polska otrzymała zgodę KE na pomoc publiczną w budowie elektrowni jądrowej jest „rekordowy”.
Dla przykładu nasi południowi sąsiedzie czekali na taką zgodę 20 miesięcy. (…) To dowód na to, że polski rząd jest przygotowany do tego, żeby transformować naszą energetykę
– podkreślił minister.
Motyka zapowiedział, że w 2027 roku zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę elektrowni, a w 2028 roku rozpoczną się prace budowlane: „wylanie pierwszego betonu, pod reaktor, aby wszystko zgodnie z planem zostało dopięte w 2036 roku, aby móc wtedy rozpocząć faktyczne uruchamianie elektrowni jądrowej”.
3. Wrochna: prąd z pierwszej elektrowni jądrowej poniżej 500 zł za MWh
Z zatwierdzonego we wtorek przez Komisję Europejską modelu wsparcia dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej wynika, że energia elektryczna z niej będzie kosztować poniżej 500 zł za MWh – poinformował pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna.
To co uzyskaliśmy jest na prawdę dobre. Istotne jest aby energia z elektrowni jądrowej dawała bezpieczeństwo, stabilność sieci i żeby była energią czystą. Te wszystkie elementy w decyzji są zapewnione
– powiedział we wtorek (9 grudnia) na konferencji Wrochna.
Jak podkreślał, energia z pierwszej elektrowni jądrowej będzie konkurencyjną. Elektrownia będzie pracować z bardzo wysokim obciążeniem i będzie to robić za stosunkowo niską cenę – dodał.
4. Prezes PEJ: zgoda KE na bezkosztowe gwarancje Skarbu Państwa to niższy koszt elektrowni jądrowej
Decyzja Komisji Europejskiej, zezwalająca na bezkosztowe użycie gwarancji Skarbu Państwa, przekłada się na niższy koszt kapitału i tańszą energię z pierwszej elektrowni jądrowej – poinformował prezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe Marek Woszczyk.
To oznacza też poprawę naszej wiarygodności w negocjacjach z konsorcjum Westinghouse-Bechtel – dodał Woszczyk na wtorkowej konferencji.
Do końca pierwszego kwartału 2026 r. spółka planuje zakończyć z konsorcjum negocjacje z wykonawcami, aby finalny kontrakt EPC (Engineering, Procurement and Construction) podpisać w drugim kwartale – zaznaczył prezes PEJ.
Zwrot ws. elektrowni jądrowej. Spółka Skarbu Państwa przejmuje pełną kontrolę nad drugim projektem jej budowy w Polsce
Polska Grupa Energetyczna przejmuje pełną kontrolę nad spółką, która bada potencjalne lokalizacje elektrowni jądrowych - poinformował w czwartek (16 października) prezes PGE Dariusz Marzec. Spółki w komunikatach giełdowych również...Czytaj więcejDetails
Sejm uchwalił ustawę o 60 mld zł z budżetu na elektrownię jądrową
Sejm uchwalił ustawę o dokapitalizowaniu z budżetu spółki Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) kwotą do 60,2 mld zł, co ma być wkładem do budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Warunkiem dokapitalizowania jest...Czytaj więcejDetails