Działacze Konfederacji pomstują na sytuację w polskiej ochronie zdrowia. Proponują przywrócenie kas chorych.

– Wydatki na ochronę zdrowia rosną, ale kolejki do lekarzy wcale nie są krótsze – mówił dziś na konferencji prasowej zwołanej przy zielonogórskim szpitalu Krystian Kamiński, poseł Konfederacji.

Pomysły ugrupowania na reformę systemu przedstawił Marcin Trykacz z Nowej Nadziei:

Działacze Konfederacji oskarżają rząd o brak pomysłu na naprawę sytuacji. Dziura w finansach ochrony zdrowia ma wynieść w przyszłym roku 23 miliardy złotych.