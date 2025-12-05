Lider KO, premier Donald Tusk zapewnił w piątek (5 grudnia), że jego ugrupowanie jest gwarantem pozostania Polski w UE. Ocenił również, że próg 40 proc. poparcia jest w zasięgu jego partii. Koalicja Obywatelska rozpocznie w styczniu proces wyboru nowych władz; w piątek zdecydowała o harmonogramie wyborów.

W piątek wieczorem (5 grudnia) w Warszawie zebrała się Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej, by rozpisać wybory nowych władz partii. Ma być to dopełnienie zmian w ugrupowaniu – w październiku zdecydowano o przemianowaniu Platformy Obywatelskiej na Koalicję Obywatelską i poszerzeniu grona o członków zlikwidowanych partii: Nowoczesnej i Inicjatywy Polska.

Lider KO, otwierając obrady, podkreślił, że to pierwsza wspólna Rada Krajowa po połączeniu różnych środowisk w jedno ugrupowanie. – Jesteśmy czymś więcej niż partią polityczną. Nie opuszczamy rąk wtedy, kiedy chodzi o polskie interesy, nawet w najtrudniejszej sytuacji – powiedział Tusk.

Podczas Rady Krajowej Tusk zaznaczył, że kierowanie KO – do czasu wyboru nowych władz – jest dla niego zaszczytem. Zapewnił, że Koalicja Obywatelska jest „gwarantem trwałej obecności Polski zarówno w strukturach europejskich, jak i w NATO”. Jego zdaniem, utrzymanie Polski w tych organizacjach jest „poważnym wyzwaniem” zważywszy na głosy tych, którzy „nie ukrywają swoich sympatii politycznych wobec Rosji i nie ukrywają swoich zamiarów, w tym wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej”.

„Póki KO jest u władzy, nikt nie wyprowadzi Polski z Europy”

Widzieliśmy ich na ulicach Warszawy i tylko z przykrością stwierdziliśmy, że na czele tych ludzi szedł także prezydent Rzeczypospolitej. Tych ludzi z transparentami o polexicie, o potrzebie wyjścia, wyprowadzenia Polski z tego bezpiecznego domu, który budowaliśmy wspólnie z innymi Europejczykami przez tyle lat

– mówił premier.

Tusk zapewnił, że póki Koalicja Obywatelska jest u władzy, nikt nie wyprowadzi Polski z Europy. Ocenił również, że „próg marzeń” 40 proc. poparcia jest obecnie dla KO w zasięgu ręki.

To może być naprawdę za chwilę pod warunkiem, że będziemy jeszcze mocniej, odważniej budowali Polskę na miarę marzeń ludzi

– dodał.

Lider KO wyraził też opinię, że Koalicja Obywatelska poprzez „odpowiedzialne rządzenie, mówienie prawdy, rozumienie, na czym polega misja publiczna” wygra wybory parlamentarne w 2027 r., aby „złodziejstwo już nie wróciło jako władza”. Dodał, że proces rozliczenia władzy PiS „nabiera coraz większego przyspieszenia”.

Tusk: ludzie związani z PiS uczestniczyli w imprezach sponsorowanych przez podmioty z rynku kryptowalut

Podczas wystąpienia Tusk odniósł się też do piątkowych wydarzeń w Sejmie – przedstawienia posłom niejawnej informacji nt. bezpieczeństwa państwa, a następnie nieodrzucenia przez Izbę prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach.

Lider KO skomentował, że PiS i Konfederacja, na co dzień walczące ze sobą, zagłosowały ręka w rękę za utrzymaniem weta.

Będą bardzo żałowali tej dzisiejszej swojej decyzji. Będą się jej wstydzili do końca życia, obiecuję wam to

– powiedział premier.

Zaznaczył, że ustawa o kryptoaktywach miała chronić obywateli i drobnych inwestorów, lokujących pieniądze na rynku kryptowalut. Jak dodał, kilkaset podmiotów działających na tym rynku jest bezpośrednio związanych z Rosją i Białorusią.

Szef rządu stwierdził, że przemawiając w piątek w Sejmie widział na sali posiedzeń tych, którzy „korzystali ze sponsoringu głównej firmy na rynku kryptowalut i organizowali wielkie imprezy polityczne za pieniądze operatorów na tym rynku”. Wskazał, że na owe imprezy polityczne „ściągano byłego prezydenta, dzisiejszego prezydenta, premiera (Mateusza) Morawieckiego i nie wiadomo kogo jeszcze, ale generalnie samą śmietankę”.

Jak to jest możliwe, że za pieniądze firmy, która powstała z pieniędzy przestępczych, a następnie została uratowana przez pieniądze rosyjskie, mafię rosyjską i służby rosyjskie, bawili się albo organizowali swoje życie publiczne, imprezy ludzie PiS-owskiej władzy?

– pytał Tusk.

Dodał, zwracając się do prezydenta Karola Nawrockiego, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i liderów Konfederacji Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, że „nikt nie będzie obojętny na to, co oni robią”.

Wybory przewodniczącego KO – w marcu

O harmonogramie wyboru nowych władz KO poinformował sekretarz generalny partii, szef MSWiA Marcin Kierwiński. W pierwszym etapie, między 17 stycznia a 20 lutego będą wyłaniane władze kół Koalicji Obywatelskiej, czyli podstawowych jednostek organizacyjnych partii.

W drugim etapie, 8 marca będzie wybierane kierownictwo powiatów, regionów i sam przewodniczący partii.

Kandydatów na przewodniczących partii będzie można zgłaszać do połowy stycznia.

W wyborach nowych władz KO będą mogli wziąć udział byli członkowie Nowoczesnej i Inicjatywy Polska, którzy do tego czasu wypełnią deklaracje członkowskie i zostaną zweryfikowani pod kątem formalnym.

Nowoczesna zdecydowała o swoim rozwiązaniu 24 października, natomiast Inicjatywa Polska – 15 listopada. O zmianie nazwy z PO na KO i zjednoczeniu się z Nowoczesną i Inicjatywą Polska przesądzono na konwencji Platformy, która odbyła się 25 października.