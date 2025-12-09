Urodzona w Słubicach Ewa Pawlak czuje się lubuszanką. Od 9 lat kieruje Muzeum Lubuskim imienia Jana Dekerta w Gorzowie. Z wykształcenia jest doktorem ekonomii, ale jej zainteresowania znacznie wykraczają poza tą dziedzinę.

Bardzo lubi czytać książki, ale nie jest klasycznym „książkowym molem”, bo jest też bardzo aktywna fizycznie. Co prawda nie lubi sportów indywidualnych natomiast świetnie się czuje w grze zespołowej np. koszykówce. Twierdzi, że jej charakter został ukształtowany przez trenerów – dzięki temu nauczyła się zarządzać zespołem. Wolny czas spędza na łonie natury. Pisze wiersze. Zawsze miła i uśmiechnięta i lubiana przez współpracowników.