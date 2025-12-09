Gmina Cybinka stworzy przedszkole w Bieganowie. W budynku, w którym działa już kilka placówek społecznie potrzebnych, jest jednak trochę wolnego miejsca.

– Po remoncie będzie ono służyć przedszkolakom z Bieganowa i okolic – mówi Agnieszka Nowak z urzędu miasta w Cybince.

Inwestycja w Bieganowie jest w całości dofinansowana pieniędzmi z Krajowego Planu Odbudowy.