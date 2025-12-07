Przy szkole w Białkowie powstaje hala sportowa. To jedna z ważniejszych inwestycji w gminie Cybinka. Hala będzie mieć konstrukcję szkieletową znaną z programu Olimpia.
– Pieniędzmi do wykonania obiektu wsparło nas ministerstwo sportu – mówi Agnieszka Nowak z urzędu miasta w Cybince.
Budowa miała się zakończyć jeszcze w tym roku, ale hala w Białkowie najpewniej będzie oddana do użytku wiosną.
