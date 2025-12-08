Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk powołał zespół do spraw badań akt i monitorowania spraw dotyczących przestępczości związanej z funkcjonowaniem rynku kryptowalut.

Zespół ma przedstawić raport końcowy z przeprowadzonych badań do końca stycznia nadchodzącego roku. Własnych śledztw nie będzie jednak prowadził.

Przedmiotem badania zespołu będą w szczególności sprawy dotyczące: nieuprawnionego zaboru poprzez nieautoryzowany dostęp oraz transfer z portfeli kryptowalut, podszywania się pod platformy inwestycyjne w celu wyłudzenia środków finansowych, wykorzystania kryptowalut w procederze prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, szpiegostwa i przestępczości narkotykowej

– poinformowała Prokuratura Krajowa.

W skład zespołu weszło trzech prokuratorów. Kierownikiem zespołu został prokurator Krzysztof Bukowiecki, dyrektor departamentu ds. przestępczości gospodarczej PK.

Przekazano, że „celem powołania zespołu jest ustalenie skali i charakterystyki przestępczości związanej z rynkiem kryptowalut oraz zidentyfikowanie obszarów wymagających ewentualnych zmian prawnych lub organizacyjnych”. Ponadto zespół ma wesprzeć prokuratorów w prowadzeniu tego typu postępowań.