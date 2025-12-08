Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żarach otrzymał nowy bus do przewozu podopiecznych placówki. Zakup został sfinansowany z pieniędzy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Starostwa Powiatowego w Żarach. Koszt zadania to 230 tysięcy złotych.

Celem zadania jest zapewnienie mobilności i minimalizowanie wykluczenia wśród osób z ograniczeniami ruchowymi. – Bardzo nas cieszy to, że będziemy mogli zapewnić naszym uczniom dojazd do ośrodka, ale i możliwość udziału w innych wydarzeniach na terenie miasta i okolic – mówi dyrektorka Barbara Sulikowska:

– To zadanie przyczyni się do zwiększenia dostępności. Tym bardziej ciszymy się, że projekt został zrealizowany tak sprawnie – zaznacza dyrektor Oddziału Lubuskiego PFRON Elżbieta Miernik-Krukurka:

– Takie inwestycje są niezmiernie ważne. Staramy się również stale dokładać do zakupu sprzętu – podkreśla starosta żarski Bogdan Kępiński:

Dodajmy, że dofinansowanie z PFRON-u to ponad 120 tysięcy złotych.