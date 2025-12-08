Studio Reporterów Kukułcza 1 zaprasza:

„Anna Kwiatek – Portrety” – audycja Konrada Stanglewicza w poniedziałek 8.12.2025 po godz. 14 na antenie Radia Zachód

Bohaterką audycji Konrada Stanglewicza „Portrety” jest pani Anna Kwiatek, dyrektorka zielonogórskiego Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw, związana z tą placówką od 27 lat. Znana z długoletniego doświadczenia w opiece paliatywnej. Jest kluczową postacią w placówce, dbającą o komfort pacjentów i rozwój hospicjum.

Za swój największy sukces uważa rodzinę: „Dzięki niej mogłam robić to co chciałam najbardziej w życiu – przez kilkanaście lat nieść pomoc chorym onkologicznie w ich domach, jako wolontariuszka Hospicjum Domowego, za co otrzymałam w 2002 r. statuetkę ,,Lubuszanka Roku”, w 2007 r., z rąk ks. bp Adama Dyczkowskiego, statuetkę ,,Człowiek człowiekowi”, w 2010 r. statuetkę ,, Homini Bono” – Radia Zachód. Udało mi się stworzyć ,,wspaniały dom” – hospicjum, gdzie chorzy w godnych warunkach mogą przeżyć ostatnie dni swojego życia, otoczeni wspaniałym personelem, wolontariuszami, zapewniając profesjonalną holistyczną opiekę”.

Jej ulubiony kolor to błękit, ulubione danie – krokiet z barszczem. Hobby: podróże, dobra literatura i praca w ogrodzie.

Audycja jest zapisem obszernych fragmentów spotkania z Anną Kwiatek z cyklu Wieczory Mistrzów w Piekarni Cichej Kobiety.