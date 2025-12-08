Blisko 60 miłośników gry w szachy spotkało się w Żaganiu podczas turnieju pod nazwą „Z szachami szlakiem lubuskich zamków i pałaców”. Rozgrywki przeprowadzono w podziemiach pałacowych w „Piwnicy pod Maszkaronem”. Najlepsi otrzymali nagrody finansowe i rzeczowe. Były także upominki dla pozostałych.

Organizatorem wydarzenia był Lubuski Związek Szachowy. Po turnieju w Żaganiu kolejne spotkania zaplanowano w miejscowościach, gdzie zlokalizowane są podobne zabytkowe rezydencje. W planach na najbliższe dni są potyczki w Kożuchowie czy Kisielinie. Do rywalizacji przystąpili amatorzy i zaawansowani gracze. – Są to pojedynki siedmiorundowe systemem szwajcarskim i odbywają się w dwóch grupach. Cieszy nas, że pojawiło się tak wiele dzieci. Szachy to doskonała gimnastyka umysłu, a im wcześniej ją zaczniemy, tym lepiej – mówi Agnieszka Sowa wiceprezeska Lubuskiego Związku Szachowego: