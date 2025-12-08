Kompleks sportowy Arena Żagań rozpoczął akcję propagującą sport pod nazwą „Wyzwanie na pływanie”. Od grudnia do końca lutego każdy może pochwalić się dystansem, który przepłynął w tym okresie.

Ilość podejść jest nieograniczona. Liczy się tylko dystans łączny. – Szczegóły projektu znaleźć można w mediach społecznościowych. Każdy pokonany dystans na pływalni przy ulicy Kochanowskiego należy zarejestrować w dowolnej aplikacji sportowej, a potem się tym po prostu pochwalić. Na nagrody mogą liczyć zwycięzcy, ale i każdy z uczestników akcji – mówi prezes spółki Łukasz Kudła:

Osoby nieletnie wymagają zgody rodziców do udziału w przedsięwzięciu.