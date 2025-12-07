W Żagańskim Pałacu Kultury rozegrano turniej szachowy. Organizatorem wydarzenia jest Lubuski Związek Szachowy. Rozgrywki przeprowadzono w podziemiach pałacowych w „Piwnicy pod Maszkaronem”.

Impreza dofinansowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. – Są to pojedynki siedmiorundowe systemem szwajcarskim i odbywają się w dwóch grupach. Tempo gry to dziesięć minut. Dla najlepszych mamy nagrody finansowe, rzeczowe oraz puchary – mówi Agnieszka Sowa wiceprezeska Lubuskiego Związku Szachowego:

– Dobrze, że organizowane są u nas takie wydarzenia. Szachy to doskonała gimnastyka umysłu, ale i poznawanie ludzi – zaznaczają uczestnicy rozgrywek:

– Dobrze popatrzeć jak dzieci czerpią radość z gry w szachy. Zdecydowanie bardziej pożyteczna jest gra na tradycyjnej szachownicy, niż męczenie oczu przy komórce. Widać jak nasze pociechy się rozwijają – mówią mamy obserwujące grę córek:

W szranki rywalizacji stanął także Radosław Czachor, który ma za sobą juniorski tytuł mistrzowski. Jak mówi szachy uczą myślenia, ale także pokory. – Tutaj nawet faworyt może popełnić błąd – zaznacza mieszkaniec Małomic:

Każdy z uczestników turnieju otrzymał także upominek.