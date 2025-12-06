Jak naprawić lub choćby usprawnić polski system ochrony zdrowia? Lubuscy parlamentarzyści nadziei upatrują w postępującej cyfryzacji. Polecają sięgnąć też po sprawdzone sposoby z innych państw.

– Systemu to nie uratuje, ale może zmniejszyć kolejki – stwierdza senator Wadim Tyszkiewicz z partii Nowa Polska

– Na pewno wiele elementów czeka na korektę – zauważa posłanka Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.

Poseł Jerzy Materna z Prawa i Sprawiedliwości oskarża obecny rząd. Twierdzi, że za poprzedniego wszystko szło w dobrą stronę:

Waldemar Sługocki, poseł i szef lubuskiej Koalicji Obywatelskiej, odpiera, że wydatki na zdrowie nigdy nie były tak wysokie:

Kucharska, Materna, Sługocki i Tyszkiewicz byli gośćmi Krzysztofa Baługa w programie Lubuskie Forum Radia Zachód (posłuchaj całej audycji).