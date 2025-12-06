Jak naprawić lub choćby usprawnić polski system ochrony zdrowia? Lubuscy parlamentarzyści nadziei upatrują w postępującej cyfryzacji. Polecają sięgnąć też po sprawdzone sposoby z innych państw.
– Systemu to nie uratuje, ale może zmniejszyć kolejki – stwierdza senator Wadim Tyszkiewicz z partii Nowa Polska
– Na pewno wiele elementów czeka na korektę – zauważa posłanka Nowej Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.
Poseł Jerzy Materna z Prawa i Sprawiedliwości oskarża obecny rząd. Twierdzi, że za poprzedniego wszystko szło w dobrą stronę:
Waldemar Sługocki, poseł i szef lubuskiej Koalicji Obywatelskiej, odpiera, że wydatki na zdrowie nigdy nie były tak wysokie:
Kucharska, Materna, Sługocki i Tyszkiewicz byli gośćmi Krzysztofa Baługa w programie Lubuskie Forum Radia Zachód (posłuchaj całej audycji).
Czytaj także:
Lubuskie powoła własną spółkę transportową
Władze województwa wkrótce powołają samorządową spółkę transportową. Na 8 grudnia zwołały nadzwyczajną sesję sejmiku w tej sprawie. Inicjatywę popierają radni. - Wzorujemy się na Kolejach Dolnośląskich, ale zakładam, że...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
O „planie pokojowym” dla Ukrainy – komentarze polityków
Prezydent USA Donald Trump zaproponował Ukrainie liczący 28 punktów plan pokojowy. Grozi, że jego nieprzyjęcie będzie skutkować ograniczeniem amerykańskiego wsparcia wywiadowczego i dostaw broni. Sprawę na naszej antenie komentowali...Czytaj więcejDetails