W niedzielę siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów w 10. kolejce PlusLigi zmierzą się na wyjeździe ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

Rywal gorzowian przed rozpoczęciem tej kolejki zajmował 7. miejsce z dorobkiem 13. punktów, ale po wczorajszym zwycięstwie w Chełmie Trefl Gdańsk zepchnął ich, przynajmniej chwilowo na ósme. Przed wyjazdem gorzowskiej drużyny rozmawialiśmy z środkowym Cuprum Stilonu Patrykiem Niemcem, który pochodzi z Kędzierzyna-Koźla, ale co ciekawe nigdy nie był zawodnikiem ZAKSY:

Początek meczu w Kędzierzynie-Koźlu w niedzielę o 14:45, transmisja w Radiu Gorzów a od 16:00 także w programie Muzyka i Sport w Radiu Zachód.