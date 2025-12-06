Pan Artur Czernicki z Urzut prawidłowo odpowiedział na trzy pytania i jako pierwszy awansował do grudniowego finału Sobotniego Konkursu Sportowego. Szanse na zdobycie kolejnych nominacji 13 i 20 grudnia, a ostatni w tym roku finał odbędzie się 27 grudnia.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (6.12):

1. Co to jest teqball?

A. piłka stołowa, B. piłka plażowa, C. odmiana bilarda

Odp. A – Teqball– inaczej futmesa lub piłka stołowa, gra polegająca na odbijaniu piłki (nogami, ciałem lub głową – podobnie jak w piłce nożnej tak, by trafiła ona w charakterystyczny zakrzywiony stół po stronie przeciwnika (lub zespołu przeciwników).

2. Agata Kaczmarska wywalczyła złoty medal finałowego turnieju Pucharu Świata w boksie w Delhi. W jakiej wadze wystąpiła?

A. 80 kg, B. 85, C. 90

Odp. A – 80 kg. W finale Polka wygrała na punkty z Pooją Rani z Indii.

3. Maria Siekańska z Klubu Szachowego Stilon Gorzów została Mistrzynią Europy Juniorek do lat 18. Gdzie odbyły się mistrzostwa?

A. Serbia, B. Czarnogóra, C. Macedonia

Odp. B – Maria Siekańska w czarnogórskiej Budwie nie przegrała żadnego z dziewięciu pojedynków: w siedmiu zwyciężyła, dwa zakończyły się remisem. Dla zawodniczki gorzowskiego klubu to kolejne potwierdzenie bardzo wysokiej dyspozycji, bowiem w tym roku sięgnęła też po trzy złote medale mistrzostw Polski: w szachach klasycznych, szybkich i błyskawicznych.

4. Jak nazywa się nowy klub triathlonowy w Zielonej Górze?

A. TriBike, B. TriRun, C. TriSwim

Odp. B – TriRun Zielona Góra.

5. Natalia Jaros zajęła pierwsze miejsce w wyścigu Pucharu Polski w kolarstwie przełajowym, który rozegrano w Koziegłowach. W jakiej kategorii?

A. juniorek młodszych, B. juniorek, C. młodziczek

Odp. A – juniorek młodszych

6. Kto jest najmłodszym w historii zawodowym bokserskim mistrzem świata w wadze ciężkiej?

A. George Foreman, B. Muhamad Ali, C. Mike Tyson

Odp. C – Amerykanin Mike Tyson, pozostaje najmłodszym mistrzem świata w tej kategorii w historii boksu zawodowego, którym został w wieku 20 lat, 4 miesięcy i 22 dni.