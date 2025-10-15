Dyplomaci apelują: Polacy, nie jeździjcie na wycieczki do Rosji. W ostatnich miesiącach coraz więcej Polaków podróżuje do państwa agresora w celach turystycznych. W ocenie polskich dyplomatów, turyści narażają się na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, w tym wykorzystanie ich pobytu przez kremlowską propagandę.

Latem i wczesną jesienią Polacy jadą do Rosji, aby odwiedzić miejsca pamięci lub syberyjskie wsie zamieszkane przez ludność polskiego pochodzenia. Swoje wyprawy opisują na portalach społecznościowych.

To nie jest czas na wycieczki krajoznawcze” – tłumaczy ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski.

Bardzo mocno apeluję do wszystkich, którzy chcą odwiedzić Rosję – kraj piękny i interesujący. Nie planujcie podróży dopóki trwa wojna i dopóki jest niechętny stosunek do Polski

– powiedział Krajewski.

Dyplomata dodał, że w ostatnich miesiącach zdarzały się przypadki „serdecznego” przyjęcia Polaków przez Rosjan, a po ich wyjeździe władze wpisywały ich na listę osób niepożądanych, oskarżając o zachowania szkodliwe dla interesów Rosji.

Również prokremlowskie serwisy internetowe zamieszczają wpisy, w których zachodnich turystów przedstawiają jako tych, którzy potwierdzają, że Rosja jest państwem bezpiecznym i demokratycznym.