Samorząd Kostrzyna nad Odrą otrzymał pieniądze na nowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego pozwoli na różne formy wsparcia zajęć nieobowiązkowych, choćby wprowadzić powszechną naukę pływania wśród kostrzyńskich uczniów.

– 1,7 miliona złotych przeznaczymy na naukę pływania i bezpiecznego zachowania się nad wodą – mówi Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna nad Odrą.

Oprócz lekcji pływania miasto dofinansuje z pieniędzy EFS dodatkowe zajęcia w Domu Praktyk Twórczych i w Miejskiej Bibliotece Publicznej.