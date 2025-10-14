Trwa XXVI Lubuski Tydzień Seniora. W jego ramach w miniony weekend w zielonogórskiej hali CRS Miasto Zielona Góra wspólnie z Centrum Usług Społecznych zainaugurowało uroczysty Bal Seniora. Oprócz kolacji i rozmów przy stołach, seniorzy mieli okazję do wspólnego tańca i zabawy. Nie zabrakło niezwykłego pokazu mody, a także wręczenia odznaczeń dla najstarszego uczestnika balu. Wydarzenie obsługiwało ponad 100 wolontariuszy, wśród których byli uczniowie zielonogórskich szkół. O znaczeniu tego wydarzenia dla seniorów oraz o ich potrzebach i spotkaniu pokoleń podczas balu powiedzą organizatorzy oraz uczestnicy.