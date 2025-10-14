Marek Turowski rozmawiał z księdzem Tomaszem Duszczakiem, duszpasterzem chorych i służby zdrowia Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej
W Bytomiu Odrzańskim rozpoczęła się termomodernizacja miejscowego ośrodka kultury. Miasto otrzymało na ten cel ponad 2,5 miliona złotych unijnej dotacji....
Osiem spotkań integracyjnych dla mieszkańców gminy Nowa Sól zorganizowanych zostanie w Miesiącu Seniora, jakim jest październik. Każde z nich jest...
Kończy się głosowanie mieszkańców gminy Otyń dotyczące wyboru inwestycji, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku, w ramach budżetu obywatelskiego. Rada...
Na "Lubuską Noc Zawodowców" do Nowej Soli zaprasza w najbliższy piątek Ośrodek Doradztwa Nauczycieli w Zielonej Górze. W hali sportowo...
Trwa XXVI Lubuski Tydzień Seniora. W jego ramach w miniony weekend w zielonogórskiej hali CRS Miasto Zielona Góra wspólnie z...
Mieszkańcy wsi Zajączek w gminie Lipinki Łużyckie społecznie upiększają teren miejscowości. Wszystko za sprawą ogłoszonego konkursu na najpiękniejszą lubuską wieś....
