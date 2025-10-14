Lubuszanie mają coraz więcej pieniędzy, przez co znacznie się też poprawił stan ich domowych budżetów.

Tak wynika z najnowszego raportu Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, który sprawdził sytuację materialną gospodarstw domowych w 2024 roku.

Wynika z niego, że dochody lubuskich rodzin wzrosły w ciągu roku o ponad 18 proc., co plasuje nas w czołówce najbogatszych społeczeństw w kraju.

Jak wylicza Iwona Goździcka, kierowniczka kierowniczka Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych, przeciętny dochód na jednego mieszkańca naszego regionu był w 2024 roku o 2,8 proc. wyższy, niż średnia krajowa:

Co ważne, w 2024 roku dochody przeciętnego gospodarstwa domowego w naszym regionie były znacznie wyższe, niż wydatki, co także miało wpływ na poprawę sytuacji materialnej Lubuszan:

Iwona Goździcka podkreśla, że poprawa sytuacji materialnej gospodarstw domowych w województwie lubuskim związana jest m.in. z poprawiającą się z roku na rok sytuacją gospodarczą w całym kraju:

Co ciekawe, również sami Lubuszanie, którzy wzięli udział w badaniu, zauważają poprawę swojej sytuacji materialnej i wzrost dochodów w domowych budżetach:

Dodajmy, że badaniem sytuacji materialnej Lubuszan w 2024 roku objęto ponad 1 tys. gospodarstw domowych z całego regionu.

Z pełną treścią raportu na ten temat można się już zapoznać na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze: www.zielonagora.stat.gov.pl