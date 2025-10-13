Zapraszamy na najnowsze wydanie Magazynu Sportowego Radia Zachód.
W dzisiejszym programie:
- koszykówka: Zastal Zielona Góra i KSSSE Enea AJP Gorzów po pierwszych zwycięstwach w polskiej lidze;
- siatkówka: lubuskie derby w II lidze, czyli pojedynek BS ŻAGAŃ Sobieskiego Żagań z MLKS-em ABO Energy Gubin;
- piłka nożna: dwa hitowe pojedynki – Polonia Słubice kontra Zorza Port 2000 Mostki w IV lidze oraz KP Świdnica kontra Lech Sulechów w zielonogórskiej „Serie A”;
- futsal: pogrom w wykonaniu Przylep-Parku Świdnica w pierwszej rundzie Halowego Pucharu Polski.