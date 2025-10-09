Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap amerykańskiego planu pokojowego dla Strefy Gazy. Zapewnił, że zgodnie z przyjętymi ustaleniami wszyscy żydowscy zakładnicy zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska na uzgodnione wcześniej pozycje.

Z wielką dumą ogłaszam, że Izrael i Hamas zatwierdziły pierwszy etap naszego Planu Pokojowego

– napisał Trump w serwisie Truth Social.

Oznacza to, że WSZYSCY Zakładnicy zostaną uwolnieni już wkrótce, a Izrael wycofa swoich Żołnierzy na uzgodnioną wcześniej linię w ramach pierwszych kroków ku Silnemu, Trwałemu i Wiecznemu Pokojowi. Wszystkie Strony będą traktowane sprawiedliwie!

– podkreślił amerykański przywódca.

To WSPANIAŁY Dzień dla świata arabskiego i muzułmańskiego, dla Izraela, wszystkich okolicznych krajów oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki i dziękujemy mediatorom z Kataru, Egiptu i Turcji, którzy pracowali z nami, by doszło do tego Historycznego i Bezprecedensowego Wydarzenia. BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY CZYNIĄ POKÓJ!

– napisał Trump.

Portal Times of Israel poinformował za źródłami, że Hamas ma uwolnić wszystkich żyjących izraelskich zakładników w sobotę (11 października). Wcześniej, w środę, Trump powiedział, że toczące się w egipskim kurorcie Szarm el-Szejknegocjacje między Izraelem i Hamasem „mają duże szanse powodzenia”. Dodał też, że nie wyklucza, że w sobotę lub w niedzielę osobiście uda się na Bliski Wschód.

Również w środę prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi zaprosił prezydenta USA na uroczyste podpisanie porozumienia. Trump stwierdził, że do Egiptu może przybyć jeszcze przed uwolnieniem zakładników przez Hamas lub „tuż po”. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała wieczorem, że w piątek Trump uda się na rutynowe badania i możliwe, że „niedługo potem” wyruszy na Bliski Wschód.