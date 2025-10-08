Izraelska marynarka wojenna przechwyciła w środę (8 października) na wodach międzynarodowych dziewięć statków kolejnej flotylli humanitarnej do Strefy Gazy. Ok. 150 aktywistów przewieziono do Izraela, zostaną deportowani – przekazało izraelskie MSZ. Tydzień temu w podobnej operacji Izrael zatrzymał ponad 470 aktywistów i 42 łodzie.

Wczesnym rankiem czasu lokalnego statki inicjatyw Koalicji Flotylli Wolności (FFC) i Tysiąc Madleen do Gazy zostały nielegalnie przechwycone przez izraelskie siły okupacyjne. Uczestnicy, działacze z całego świata: humanitarni, lekarze, dziennikarze, wyłonieni w wyborach politycy, zostali porwani i są przetrzymywani w niewiadomych warunkach

– napisano na stronie organizatorów akcji.

Nie powiodła się kolejna bezcelowa próba przełamania zgodnej z prawem blokady morskiej i wkroczenia na obszar prowadzenia walk

– przekazało izraelskie MSZ w serwisie X. Dodano, że zatrzymani aktywiści są zdrowi i bezpieczni i niedługo zostaną deportowani.

Według organizatorów flotylli izraelska marynarka wojenna przechwyciła jednostki ok. 120 mil od wybrzeża Strefy Gazy. Aktywiści podkreślili, że konwój miał pokojowy charakter i przewoził pomoc humanitarną wartą ponad 110 tys. dolarów, która również została zajęta przez siły izraelskie.

We flotylli płynął duży statek pasażerski Conscience (ang. Sumienie) oraz osiem mniejszych jednostek. Abordażu Conscience dokonali komandosi marynarki wojenne desantujący się z helikoptera, na pokład mniejszych żaglowców żołnierze weszli z izraelskich łodzi – relacjonował portal Times of Israel.

Organizatorzy podkreślają, że utrzymywana przez Izrael blokada morska Strefy Gazy jest nielegalna, a celem flotylli było jej przełamanie, zwrócenie uwagi na cierpienie Palestyńczyków w Strefie Gazy i dostarczenie im pomocy.

W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny na wielką skalę, w tym głód, wywołany trwającą od dwóch lat wojną Izraela z Hamasem.

Podobne cele deklarowała Globalna Flotylla Sumud (GSF), która została zatrzymana w drodze do Gazy w nocy z 1 na 2 października. Większość z ponad 470 uczestników już deportowano, w tym czteroosobową polską delegację. W Izraelu zostaje sześć osób z tej grupy, to aktywiści z Norwegii, Maroka i Hiszpanii.

Izrael wprowadził blokadę morską Strefy Gazy w 2007 r., po przejęciu władzy nad tym terytorium przez Hamas, uzasadniając to kwestiami bezpieczeństwa. Legalność tego posunięcia jest przedmiotem sporów.

Różne organizacje pozarządowe od lat organizują konwoje morskie, które mają przełamać blokadę. Izrael regularnie krytykuje te inicjatywy, oskarżając o to, że służą celom Hamasu.

Koalicja Flotylli Wolności (FFC) istnieje od 2010 r. i jest organizacją zrzeszającą wiele grup organizujących konwoje do Strefy Gazy.

Inicjatywa Tysiąc Madleen do Gazy deklaruje, że jej celem jest wysłanie tysiąca łodzi do Strefy Gazy. Nazwa nawiązuje do jachtu Madleen, którym w czerwcu 12 aktywistów, w tym szwedzka działaczka Greta Thunberg, próbowało przedostać się do Gazy. Jednostka została zajęta przez izraelską marynarkę, a jej pasażerowie deportowani. Jacht nazwano na cześć Madleen Kulab, uznawanej za pierwszą Palestynkę, która zajmowała się rybołówstwem w Strefie Gazy.