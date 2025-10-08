Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza oraz sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski zostali powołani do komisji stałych FIFA na kadencję 2025–2029 – poinformowała w środę krajowa federacja na stronie internetowej.

Jak napisano w komunikacie, decyzja o powołaniach została podjęta przez Radę FIFA 2 października.

Kulesza został członkiem komisji olimpijskiej ds. piłki nożnej (The Olympic Football Committee) na lata 2025–2029. Natomiast Wachowski został powołany do komisji ds. związków członkowskich (Associations Committee) na tę samą kadencję.

Prezes PZPN pełni również funkcję wiceprzewodniczącego komisji narodowych federacji (National Associations Committee), wybranej przez Komitet Wykonawczy UEFA na lata 2023–2027. Wachowski jest członkiem komisji rozgrywek drużyn narodowych (National Team Competitions Committee) na tę samą kadencję.