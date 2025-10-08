Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę (8 października) stopy procentowe o 25 pkt. bazowych; stopa referencyjna wyniesie 4,5 proc. w skali rocznej. To czwarta obniżka stóp procentowych w tym roku.

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu: stopa referencyjna 4,5 proc. w skali rocznej; stopa lombardowa 5 proc. w skali rocznej; stopa depozytowa 4 proc. w skali rocznej; stopa redyskontowa weksli 4,55 proc. w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 4,6 proc. w skali rocznej

– podał w środę (8 października) Narodowy Bank Polski w komunikacie.

To czwarta obniżka stóp procentowych w tym roku. Od początku roku stopy banku centralnego spadły łącznie o 1,25 pkt. proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4,5 proc.

Obniżki stóp procentowych wchodzą w życie od czwartku.