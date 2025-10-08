Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza na kolejną plenerową wystawę na zielonogórskim deptaku.

Tym razem ekspozycja związana jest z jubileuszem 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski.

Jak mówi Paweł Kalisz, rzecznik zielonogórskiego archiwum, na kilkudziesięciu planszach zaprezentowane zostaną cenne dokumenty polskich władców, pieczęcie królewskie, listy i plany wojenne oraz wiele innych ciekawych regaliów od czasów najdawniejszych do niemal współczesnych:

Paweł Kalisz podkreśla, że w zasobach Archiwum Państwowego w Zielonej Górze znajduje się wiele cennych zabytków związanych z historią polskiej państwowości.

– Na wystawie prezentujemy jedynie niewielki fragment, ponieważ trudno było zmieścić na 22 planszach 1000 lat historii Polski – dodaje archiwista:

Dodajmy, że plenerowa wystawa pod tytułem „Bezsenne głowy, co dźwigają korony – książęta, królowie, wodzowie, bohaterzy. 1000 lat polskiej państwowości w dokumentach Archiwów Państwowych” otwarta zostanie na zielonogórskim deptaku we wtorek, 14 października i będzie ją można oglądać do końca miesiąca.