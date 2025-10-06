Zielona Góra ma kolejnego bachusika, a właściwie bachantkę. Tym razem rzeźba przedstawia pielęgniarkę, która wita pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego. Dzisiejsze odsłonięcie figurki związane jest z 80-leciem lecznicy, które przypada w tym roku.

W Szpitalu Uniwersyteckim większą część personelu stanowią kobiety.

– Ta figurka to symbol siły, troski i opieki – mówi rzeźbiarz Artur Wochniak, twórca bachantki:

Rzeźby te stanowią jedną z atrakcji miasta.

– Cieszę się, że mamy kolejną bachantkę, która podkreśla jak ważnym miejscem dla miasta jest nasz szpital – przyznaje Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:

Bachantka pielęgniarka znajduje się przy wejściu do głównego budynku szpitala od strony ul. Wazów.