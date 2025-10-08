Przebywający w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze dziennikarz i więzień polityczny Andrzej Poczobut został ponownie osadzony w odizolowanej celi – poinformowało we wtorek (7 października) Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy, powołując się na własne źródła.
Poczobut miał zostać umieszczony w izolatce jeszcze 23 sierpnia, na kolejne sześć miesięcy – do lutego 2026 roku. Nie jest jednak pewne, że istotnie jest on cały czas przetrzymywany w jednoosobowej celi.
Ostatni kontakt z Poczobutem miał miejsce 23 września, gdy spotkała się z nim szefowa nieuznawanego przez białoruskie władze Związku Polaków na Białorusi, Andżelika Borys. Przekazała, że ma on problemy ze zdrowiem i znacznie schudł. Wówczas nie było informacji o tym, jakoby Poczobut przebywał w izolatce.
Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi został aresztowany w marcu 2021 roku, a następnie 8 lutego 2023 roku skazany za „działalność szkodzącą interesom państwa” (m.in. za nazwanie agresją ataku ZSRR na Polskę w 1939 roku oraz za materiały dokumentujące protesty w 2020 roku) na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Jest przetrzymywany w łagrze w Nowopołocku.
Polska domaga się od władz Białorusi uwolnienia Poczobuta i innych więźniów politycznych.
Czytaj także:
Senat przyjął apel ws. uwolnienia Andrzeja Poczobuta z kolonii karnej
Senat przyjął jednogłośnie apel ws. uwolnienia Andrzeja Poczobuta w 4. rocznicę aresztowania. Senat żąda od władz białoruskich niezwłocznego uwolnienia Poczobuta; wyraża też najwyższe uznanie dla jego niezłomnej walki o...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Andrzej Poczobut skazany na 8 lat więzienia przez białoruski sąd
Sędzia Grodzieńskiego Sądu Obwodowego ogłosił w środę wyrok ośmiu lat więzienia o zaostrzonym rygorze dla działacza mniejszości polskiej na Białorusi i dziennikarza Andrzeja Poczobuta – poinformowano PAP w sądzie. W...Czytaj więcejDetails