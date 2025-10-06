Jest szansa na skrócenie korków w kierunku Niemiec na autostradzie A2. Utrudnienia na trasie wynikają z kontroli prowadzonych na jednym pasie drogi A12 przez niemieckie służby.
W tym miesiącu mają ruszyć prace związane z uruchomieniem dodatkowego pasa ruchu do kontroli aut. Zdaniem wiceburmistrza Słubic taka zmiana może przełożyć się na ograniczenie korków na głównej trasie oraz w przygranicznym mieście.
Mieszkańcy polsko-niemieckiego pogranicza muszą się liczyć z wyrywkowymi kontrolami prowadzonymi po obu stronach granicy. W okresie szczytów komunikacyjnych, czy w czasie długich weekendów korki na głównych drogach w rejonie przejść sięgają wielu kilometrów i przenoszą się do miast. W Słubicach utrudnienia przełożyły się na niższe obroty w lokalnych sklepach.
Resort spraw wewnętrznych wydał niedawno rozporządzenie o przedłużeniu kontroli po polskiej stronie do 4 kwietnia 2026 r.
