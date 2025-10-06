Większość osób w Polsce powinna suplementować kwasy omega-3, ale nie wszystkie suplementy są dobre dla zdrowia. Niektóre produkty z kwasami omega-3 mogą być wręcz szkodliwe – jeżeli nie mają przeciwulteniaczy w składzie, a ich producent nie podaje źródła oleju ani wskaźnika TOTOX (stopnia utlenienia).

Szkodliwe suplementy z kwasami omega-3

Na rynku suplementów diety wciąż można znaleźć szkodliwe produkty z kwasami omega 3, czyli takie, które:

bazują na olejach niewiadomego pochodzenia – olej z ryb poławianych w zanieczyszczonym środowisku może stanowić źródło metali ciężkich (rtęci, ołowiu, kadmu),

– olej z ryb poławianych w zanieczyszczonym środowisku może stanowić źródło metali ciężkich (rtęci, ołowiu, kadmu), nie mają określonego wskaźnika TOTOX (TOTal OXidation value) – czyli stopnia utleniania oleju, w wyniku którego kwasy tłuszczowe jełczeją, tracą swoje prozdrowotne właściwości i powstają w nich prozapalne i toksyczne związki: aldehydy, ketony oraz alkohole,

– czyli stopnia utleniania oleju, w wyniku którego kwasy tłuszczowe jełczeją, tracą swoje prozdrowotne właściwości i powstają w nich prozapalne i toksyczne związki: aldehydy, ketony oraz alkohole, nie zawierają przeciwutleniaczy – bez dodatku witaminy E (tokoferoli), ekstraktu z rozmarynu lub z liści zielonej herbaty oleje z omega-3 bardzo szybko utleniają się i jełczeją.

Twój wybór kwasów omega-3 niskiej jakości (bez wskaźnika TOTOX i przeciwutleniaczy, a także z niezweryfikowanego w składzie źródła) nie przyniesie oczekiwanych efektów suplementacji. Co więcej, szkodliwe suplementy z omega-3 mogą realnie wyrządzać szkodę Twojemu zdrowiu:

powodują stany zapalne i stres oksydacyjny w organizmie,

mogą zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych ze względu na złogi miażdżycowe,

przyspieszają procesy starzeniowe,

mogą negatywnie wpływać na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego,

zwiększają ryzyko chorób nowotworowych.

Najlepsze suplementy z omega-3 według ekspertów

Najlepsze suplementy z omega-3 ze sprawdzonymi składami wybierzesz na https://wybieramykolagen.pl/omega-3 . Eksperci stworzyli rzetelny algorytm oceniający skład suplementów: jakość oleju, ilość kwasów EPA i DHA, zawartość przeciwutleniaczy, czystość składu oraz dodatkowe składniki i certyfikaty.

Dzięki analizie 50 badań naukowych specjaliści Wybieramykolagen.pl ustalili, że:

najlepsze źródła omega-3 (EPA i DHA) to mikroalgi, sardele i sardynki, a kwasu ALA oleje z nasion chia, ogórecznika i lnu,

(EPA i DHA) to mikroalgi, sardele i sardynki, a kwasu ALA oleje z nasion chia, ogórecznika i lnu, im niższy wskaźnik TOTOX oleju omega-3, tym lepiej , a minimum (zgodnie z rekomendacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) wynosi <25,

, a minimum (zgodnie z rekomendacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) wynosi <25, każdy suplement diety z omega-3 musi mieć przeciwutleniacze w składzie – najlepiej witaminę E (tokoferole) lub ekstrakt z rozmarynu czy z liści zielonej herbaty,

– najlepiej witaminę E (tokoferole) lub ekstrakt z rozmarynu czy z liści zielonej herbaty, wysokiej jakości suplementy z omega 3 nie potrzebują konserwantów – czysty olej rybi lub algowy nie jest podatny na rozwój mikroorganizmów

– czysty olej rybi lub algowy nie jest podatny na rozwój mikroorganizmów warto sięgać po certyfikowane suplementy z kwasami omega 3 – certyfikaty IFOS™, IAOS™ lub IKOS™ gwarantują najwyższe standardy stabilności, czystości i bezpieczeństwa olejów rybich, z alg lub kryla,

– certyfikaty IFOS™, IAOS™ lub IKOS™ gwarantują najwyższe standardy stabilności, czystości i bezpieczeństwa olejów rybich, z alg lub kryla, im więcej informacji o suplemencie, tym lepiej – niektórzy producenci dodatkowo badają omega-3 na obecność metali ciężkich w niezależnych, akredytowanych laboratoriach, np. J.S. Hamilton.

– niektórzy producenci dodatkowo badają omega-3 na obecność metali ciężkich w niezależnych, akredytowanych laboratoriach, np. J.S. Hamilton.

Zwróć uwagę na przechowywanie suplementów z omega 3

Kwasy tłuszczowe omega-3 są bardzo podatne na utlenianie (jełczenie), również produkty wysokiej jakości. Żeby spowolnić proces utleniania omega-3, przechowuj je w:

szczelnym, ciemnym opakowaniu,

chłodnym miejscu o stabilnej temperaturze,

bez ekspozycji na promienie słoneczne.

Po czym poznasz zepsuty suplement z omega-3?

Zepsuty suplement z omega-3 poznasz przede wszystkim po nieprzyjemnym, zjełczałym zapachu i gorzkawym, metalicznym smaku. Ponadto kapsułki mogą zmienić kolor lub konsystencję – staną się mętne w środku albo tłuste i klejące na zewnątrz.

Które suplementy z kwasami omega 3 szkodzą? Podsumowanie

Suplementy omega-3 mogą być nie tylko nieskuteczne, ale i szkodliwe, jeśli pochodzą z niezweryfikowanych źródeł, nie zawierają przeciwutleniaczy lub nie mają wskaźnika TOTOX, który określa stopień utlenienia oleju. Spożywanie zjełczałego oleju może powodować stany zapalne, przyspieszać starzenie się organizmu oraz zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów. Dlatego suplementuj kwasy omega 3 ze zweryfikowanych źródeł, o niskim wskaźniku TOTOX i zawierające naturalne przeciwutleniacze. Pamiętaj, by prawidłowo przechowywać je w ciemnym, chłodnym miejscu.

Ten artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zastępuje porady medycznej. Zanim wprowadzisz jakiekolwiek zmiany pod kątem swojego zdrowia, skonsultuj się z lekarzem.

Źródła:

Poulli, K. I.; Mousdis, G. A.; Georgiou, C. A.: Monitoring olive oil oxidation under thermal and UV stress through synchronous fluorescence spectroscopy and classical assays. Food Chemistry, 2009, 117.3: 499-503. Jairoun AA, Shahwan M, Zyoud SH. Fish oil supplements, oxidative status, and compliance behaviour: Regulatory challenges and opportunities. PLoS One. 2020 Dec 31;15(12):e0244688. Cichosz, G., Czeczot, H.: Stabilność oksydacyjna tłuszczów jadalnych–konsekwencje zdrowotne. Bromat. Chem. Toksykol, 2011, 44(1), 50-60.