Od dziś (5 października) na jednej z czeskich autostrad kierowcy mogą jeździć z wyższą prędkością.
Zamiast dotychczasowych stu trzydziestu, obowiązuje tam limit stu pięćdziesięciu kilometrów na godzinę. To pilotażowy projekt czeskiego ministerstwa transportu.
