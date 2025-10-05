Lubuscy działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego na dzisiejszym zjeździe w Zielonej Górze wybrali nowego szefa. Dotychczasowego prezesa Stanisława Tomczyszyna zastąpi w tej roli Łukasz Porycki.

W głosowaniu udział wzięło 159 członków partii. Porycki otrzymał 88 głosów, a Tomczyszyn – 71.

Nowy lider ludowców zamierza skoncentrować się na nadchodzących wyborach parlamentarnych i samorządowych. Przyznaje, że sytuacja partii jest trudna:

Porycki w ostatnich wyborach do Sejmu startował dopiero z 12. miejsca na liście. Od półtora roku jest dyrektorem regionalnego oddziału Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze. – Czułem się odstawiony na boczny tor – wyjaśnia Porycki.

Nowy szef ludowców zadeklarował, że chce skończyć z kłótniami wewnątrz partii i że działacze nie powinni spodziewać się „trzęsienia ziemi” wskutek wyboru nowego prezesa.

Zwycięstwa Poryckiemu gratulował ustępujący prezes Stanisław Tomczyszyn:

Łukasz Porycki ma 43 lata. Urodził się w Mrągowie, kształcił na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W 2007 r. został członkiem gabinetu politycznego Jolanty Fedak. W latach 2018-2024 był wicemarszałkiem województwa lubuskiego. W ostatnich latach startował bez powodzenia do sejmu i Parlamentu Europejskiego.