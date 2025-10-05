Mateusz Dubiel powiedział po swoim występie w I etapie Konkursu Chopinowskiego, że udział w konkursie jest zwieńczeniem jego muzycznych pragnień. Niedziela (5 października) jest kolejnym dniem przesłuchań I etapu XIX Konkursu Chopinowskiego.

Wśród uczestników niedzielnej (5 października) porannej sesji przesłuchań I etapu Konkursu Chopinowskiego był reprezentujący Polskę Mateusz Dubiel.

„Wyjście na tę scenę jest nie do opisania”

Występ tutaj to wielka satysfakcja i zwieńczenie muzycznych pragnień. To, aby pokazać się na tej scenie, to coś, do czego się dąży. Jednak kiedyś jeden z moich profesorów powiedział mi, że jesteśmy bardzo skupieni na tym, aby się jak najlepiej zaprezentować, bo myślimy, że jest to jedyny taki moment w naszym życiu. Ale jeśli myśli się o tym, że to jedyny moment, który się liczy, to nie jest to dobre

– powiedział Dubiel dziennikarzom po swoim występie.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Pianista przyznał, że występ na tej scenie jest dla niego szczególnym uczuciem.

Wyjście na tę scenę jest nie do opisania, zwłaszcza dla nas, Polaków. Jak byłem dzieckiem, przychodziłem tu przecież na koncerty

– podkreślił.

Zapytany o swoje bliższe i dalsze marzenia, pianista zaznaczył, że właściwie jego marzenia teraz się spełniają.

Ale kiedy moja przygoda tutaj się skończy – wcześniej czy później – chciałbym aktywnie spędzić czas, np. pójść w góry

– powiedział.

Dopytywany, kim byłby, gdyby nie był pianistą, Mateusz Dubiel powiedział, że nie wie.

Na pewno byłoby to coś związanego z muzyką. W ogóle myślałem, aby być aranżerem lub samemu tworzyć, niż wyłącznie tylko odtwarzać

– wyjaśnił.

Kiedy zakończy się I etap?

Przesłuchania I etapu skończą się we wtorek, 7 października – tego dnia wieczorem dowiemy się, kto zakwalifikował się do II etapu. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina potrwa do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. W tegorocznym Konkursie Chopinowskim bierze udział 65 pianistów i 19 pianistek z 20 krajów. Najliczniej reprezentowane w konkursie są Chiny – mają 28 wykonawców, Polska i Japonia – po 13. Polskę reprezentują: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także USA), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.

Polska Agencja Prasowa jest partnerem medialnym XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.