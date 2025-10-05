Cała Europa w sprawach bezpieczeństwa granic zaczyna mówić głosem Polski. Jesteśmy dziś liderem UE w tym obszarze – ocenił w niedzielę (5 października) szef MSWiA Marcin Kierwiński. – Czas dziurawego płotu na granicy i wydawania lewych wiz wszystkim jak leci odszedł w niepamięć – dodał.

Zaostrzenie europejskiej polityki migracyjnej było jednym z głównych tematów sobotniego Szczytu Migracyjnego w Monachium, w którym uczestniczył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz minister koordynator ds. służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Cała Europa w sprawach bezpieczeństwa granic zaczyna mówić głosem Polski. Jesteśmy dziś liderem UE w tym obszarze. Tu nie ma mowy o półśrodkach. Czas dziurawego płotu na granicy i wydawania lewych wiz wszystkim jak leci odszedł w niepamięć

– napisał w niedzielę (5 października) na X Kierwiński.

Dalsza część tekstu pod wpisem

Cała Europa w sprawach bezpieczeństwa granic zaczyna mówić głosem Polski. Jesteśmy dziś liderem UE w tym obszarze. Tu nie ma mowy o półśrodkach. Czas dziurawego płotu na granicy i wydawania lewych wiz wszystkim jak leci odszedł w niepamięć. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) October 5, 2025

W sobotę w Monachium przypomniał, że rok temu o konieczności zaostrzenia polityki migracyjnej mówił premier Donald Tusk.

Po raz kolejny mówimy, że nie zgodzimy się na żadne rozwiązanie, jeżeli chodzi o kwestie migracyjne, które zagrażałoby bezpieczeństwu Polski, bądź Polaków

– oświadczył Kierwiński.

Dodał, że polski rząd jest zwolennikiem wspólnej pracy z krajami europejskimi nad najlepszymi modelami polityki migracyjnej i azylowej. Ale, jak zaznaczył, „nie ma mowy, abyśmy zgodzili się, mówimy to naszym partnerom bardzo otwarcie, na jakiekolwiek przepisy dotyczące relokacji”.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Dodał, że tylko w tym roku polskie służby zatrzymały tam prawie 25 tys. migrantów, którzy zmierzali przez Polskę w kierunku Unii Europejskiej.

To jest nasz polski wkład w obronę granic całej Unii Europejskiej

– zauważył minister.

Szef MSWiA przypomniał także, że kontrole na granicy polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej przynoszą dobre rezultaty.

Będziemy kontynuować je do czasu, kiedy nie będziemy pewni, że nasze granice są bezpieczne

– zapowiedział.

W niedzielę (5 października) w życie weszło rozporządzenie w sprawie przedłużenia tymczasowej kontroli na granicy z Niemcami i Litwą. Przepisy przedłużają kontrole o pół roku – do 4 kwietnia 2026 r.

Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą wprowadzono 7 lipca; następnie kontrole przedłużono od 6 sierpnia do 4 października.