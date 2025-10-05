Przed Stalą Gorzów najważniejsze spotkanie sezonu. Pojedynek z Abramczyk Polonią Bydgoszcz będzie ostatnim akcentem sezonu, a wynik meczu zadecyduje, która z drużyn będzie rywalizować w przyszłym sezonie w PGE Ekstralidze. Po meczu w Bydgoszczy gorzowianie mają do odrobienia cztery punkty.

Piotr Świst trener Gezet Stali Gorzów nie lekceważy rywala, ale wierzy swoją drużynę

Faworytem dwumeczu jest dla mnie Gorzów, mówi Radiu Gorzów były zawodnik Stali Gorzów Krzysztof Kasprzak.

Pojedynek Gezet Stali Gorzów z Abramczyk Polonią Bydgoszcz w niedzielę o 19.30. Relacja na naszej antenie.