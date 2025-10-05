Nie od dziś wiadomo, że współpraca samorządów daje wymierne korzyści. Najlepiej to widać na przykładzie remontu dróg. Miasto Gubin i gmina wiejska Gubin wspólnie sfinansowały dokumentację na remont jednej z ulic. Droga jest miejska, ale jest wylotowa ku dużemu sołectwu w gminie.

– Tu współpracujemy przy remoncie i tak będzie również w przypadku drogi w Komorowie, bo jej środkiem biegnie granica gminy i miasta – mówi Szymon Naglik, wójt gminy Gubin.

Dodajmy, że oba samorządy współpracują przy remontach dróg również z powiatem krośnieńskim. Przykładem są remonty dróg pomiędzy Janiszowicami, a Mielnem w gminie Gubin, czy ulicy Cmentarnej w Gubinie.