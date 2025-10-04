Prezentujemy wyniki sobotnich meczów lubuskich drużyn, których nie obsługiwali dziennikarze Radia Zachód.
I liga piłkarzy ręcznych
UKS Trójka Nowa Sól – Bór Oborniki Śląskie 31:36
I liga rugbystów
Wataha RC Zielona Góra – Hegemon Mysłowice 0:64
II liga koszykarzy
WKK II Active Hotel Wrocław – EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 78:68
Exact Forestall Śląsk Wrocław – REWE digitalPoland SKM Zastal Zielona Góra 86:58
II liga siatkarzy
Olimpia Sulęcin – SPS Słupca 3:2
ABO Energy Gubin – Volley Jelcz-Laskowice 2:3