Piłkarze ręczni Stali Gorzów pokonali na wyjeździe Gwardię Koszalin 29:25 w meczu 4. kolejki Ligi Centralnej.

Do przerwy gorzowianie remisowali w tym spotkaniu 11:11. To trzecie zwycięstwo podopiecznych trenera Michała Nieradki w tym sezonie.