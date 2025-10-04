W Czechach ruch ANO zwyciężył w wyborach do Izby Poselskiej. Ugrupowanie byłego premiera i oligarchy Andreja Babisza zdobyło prawie 35 proc. głosów i po czterech latach powróci do władzy.

– Powstanie rząd, który będzie zasuwać, którym ktoś będzie kierował i który od początku będzie realizował swój program. Chcemy, aby Republika Czeska była najlepszym miejscem do życia w Unii Europejskiej – zapowiedział Andrej Babisz.

Lider ANO oświadczył, że chce stworzyć rząd jednopartyjny. W liczącej dwieście miejsc Izbie Poselskiej ruch ANO zdobył 80 mandatów. Oznacza to, że do uzyskania większości w głosowaniach potrzebować będzie poparcia innych ugrupowań. Babisz zapowiedział rozmowy w tej sprawie z prawicową partią Zmotoryzowanych oraz skrajnie prawicowym SPD.

Na pierwszej powyborczej konferencji prasowej Babisz zapowiedział odrzucenie paktu migracyjnego i systemu uprawnień do emisji ETS2, co zapowiadał już w trakcie kampanii. Odniósł się również do czeskiej inicjatywy amunicyjnej.

Nie podoba nam się, gdy ktoś zarabia na wojnie – powiedział Babisz. – Omówię tę sprawę z prezydentem Zełenskim, jeśli będzie chciał. Zrobimy to tak, aby było to przejrzyste. Miejmy nadzieję, że prezydent Trump wraz z przywódcami Europy i NATO w końcu położy kres tej wojnie – powiedział lider ANO, dodając, że zamierza skoncentrować się na pomocy czeskim obywatelom i nie zakaże eksportu broni na Ukrainę.

Na niedzielę prezydent Petr Pavel zapowiedział spotkania z liderami wszystkich ugrupowań, które dostały się do Izby Poselskiej. Ruch ANO wyprzedził w wyborach o ponad 11 punktów proc. centroprawicową koalicję SPOLU obecnego premiera Petra Fiali. Do parlamentu nie wrócą komuniści, którzy nie przekroczyli progu wyborczego.