Pierwszej porażki w rozgrywkach gorzowskiej klasy okręgowej doznali piłkarze Piasta Gorzów Karnin, którzy na własnym boisku przegrali z Lubuszaninem Drezdenko 1:2.

Goście od pierwszych minut przystąpili do ataku i już w 9 minucie po strzale Mikołaja Sadolewskiego prowadzili 1:0. Mimo przewagi bramkowej zespól z Drezdenka nadal atakował, ale już do przerwy nie udało mu się podwyższyć prowadzenia. Blisko wyrównania byli natomiast gospodarze, po strzałach Denysa Nykyforiaka w 34 i 39 minucie.

W drugiej połowie dominowali miejscowi, którzy w 49 minucie po uderzeniu Wojciecha Taraszkiewicza doprowadzili do wyrównania. Wystarczył jednak jeden błąd a w 69 minucie pozostawiony bez opieki przed polem karnym Sadolewski zdobył swoją drugą i jednocześnie zwycięską bramkę.

Kiedyś musieliśmy przegrać, mówili po meczu przedstawiciele Piasta.

Przyjechaliśmy na ten mecz z wola zwycięstwa i ten cel udało nam się zrealizować. To z kolei słowa zawodników Lubuszanina.

Mimo przegranej Piast utrzymał się na pierwszej pozycji w tabeli, bo zajmujący drugie miejsce piłkarze Orła Międzyrzecz przegrali u siebie z Celulozą Kostrzyn nad Odrą 1:2.

Wyniki pozostałych spotkań:

Czarni Browar Witnica – Warta II Gorzów Wielkopolski 3:1

GKP Bogdaniec – Pionier Zwierzyn 2:1

Radowiak Drezdenko – Toroma Torzym 4:1

Spartak Deszczno – Sokół Gościm 3:3

Warta Browar Pavco Słońsk – Spójnia Ośno Lubuskie 0:0

Mecz Stilon II Gorzów Wielkopolski – Uran Trzebicz rozegrany zostanie w niedzielę