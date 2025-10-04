Pierwszej porażki w rozgrywkach gorzowskiej klasy okręgowej doznali piłkarze Piasta Gorzów Karnin, którzy na własnym boisku przegrali z Lubuszaninem Drezdenko 1:2.
Goście od pierwszych minut przystąpili do ataku i już w 9 minucie po strzale Mikołaja Sadolewskiego prowadzili 1:0. Mimo przewagi bramkowej zespól z Drezdenka nadal atakował, ale już do przerwy nie udało mu się podwyższyć prowadzenia. Blisko wyrównania byli natomiast gospodarze, po strzałach Denysa Nykyforiaka w 34 i 39 minucie.
W drugiej połowie dominowali miejscowi, którzy w 49 minucie po uderzeniu Wojciecha Taraszkiewicza doprowadzili do wyrównania. Wystarczył jednak jeden błąd a w 69 minucie pozostawiony bez opieki przed polem karnym Sadolewski zdobył swoją drugą i jednocześnie zwycięską bramkę.
Kiedyś musieliśmy przegrać, mówili po meczu przedstawiciele Piasta.
Przyjechaliśmy na ten mecz z wola zwycięstwa i ten cel udało nam się zrealizować. To z kolei słowa zawodników Lubuszanina.
Mimo przegranej Piast utrzymał się na pierwszej pozycji w tabeli, bo zajmujący drugie miejsce piłkarze Orła Międzyrzecz przegrali u siebie z Celulozą Kostrzyn nad Odrą 1:2.
Wyniki pozostałych spotkań:
Czarni Browar Witnica – Warta II Gorzów Wielkopolski 3:1
GKP Bogdaniec – Pionier Zwierzyn 2:1
Radowiak Drezdenko – Toroma Torzym 4:1
Spartak Deszczno – Sokół Gościm 3:3
Warta Browar Pavco Słońsk – Spójnia Ośno Lubuskie 0:0
Mecz Stilon II Gorzów Wielkopolski – Uran Trzebicz rozegrany zostanie w niedzielę