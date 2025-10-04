Piłkarze ręczni Olimpu AZS UZ wygrali z ŚKPR Świdnica 45:30, co jest rekordem akademików w rozgrywkach I ligi.

Do przerwy zespół zielonogórski osłabiony brakiem Alana Młynkowiaka, Kacpra Kiersnowskiego i wchodzącego tylko na rzuty karne Szymona Jeżowskiego prowadził już 23:12. Goście popełniali błędy w obronie, co skrzętnie wykorzystali zielonogórzanie. Ponadto świetnie w bramce spisywał się Marcel Ziemiak. Po zmianie stron przewaga gospodarzy nie malała, a w końcówce meczu trener Ireneusz Łuczak dał szansę pograć wszystkim zawodnikom, którzy byli w składzie:

Rzuty karne były wykonane perfekcyjnie przez Szymona Jeżowskiego:

Najlepszym graczem ŚKPR Świdnica był Piotr Piróg, który ma za sobą grę w barwach zielonogórskiego AZS-u: