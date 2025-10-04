W Zielonej Górze trwa I Lubuskie Forum Sołtysów i Liderów. Podczas wydarzenia omawiane są tematy związane z rozwojem wsi i rolą sołtysa w społeczeństwie. W wydarzeniu biorą udział lubuscy samorządowcy oraz specjaliści z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
Forum ma charakter konferencyjno-szkoleniowy. Zaplanowano wystąpienia, panele dyskusyjne oraz warsztaty.
– Chcemy pokazać sołtysom, że jeśli tylko chcą, mogą zrobić dla swoich małych społeczności bardzo wiele – mówi Małgorzata Jagoda, organizatorka forum:
– Forum jest dobrą okazją do wymiany poglądów i spostrzeżeń, to dzisiejsze spotkanie może być inspirujące dla sołtysów – podkreśla Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa:
Podczas forum nie zabrakło także wystąpień na temat roli sołtysa i tego jak jego rola zmieniała się na przestrzeni lat.
– Funkcja sołtysa istnieje już od 800 lat – dodaje Grażyna Jałgas-Dębska, wiceprezeska Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów:
W wydarzeniu biorą udział sołtysi z całego województwa lubuskiego.
– Cieszymy się, że ktoś o nas pamięta, to dla nas bardzo ważne spotkanie – przyznaje Agnieszka Andrzejak, prezeska Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Krośnieńskiego, sołtyska wsi Korczyce:
Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem posłanki Katarzyny Osos, wojewody lubuskiego Marka Cebuli, marszałka województwa lubuskiego Sebastiana Ciemnoczołowskiego oraz prezydenta Zielonej Góry Marcina Pabierowskiego.
