W Zielonej Górze trwa I Lubuskie Forum Sołtysów i Liderów. Podczas wydarzenia omawiane są tematy związane z rozwojem wsi i rolą sołtysa w społeczeństwie. W wydarzeniu biorą udział lubuscy samorządowcy oraz specjaliści z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Forum ma charakter konferencyjno-szkoleniowy. Zaplanowano wystąpienia, panele dyskusyjne oraz warsztaty.

– Chcemy pokazać sołtysom, że jeśli tylko chcą, mogą zrobić dla swoich małych społeczności bardzo wiele – mówi Małgorzata Jagoda, organizatorka forum:

– Forum jest dobrą okazją do wymiany poglądów i spostrzeżeń, to dzisiejsze spotkanie może być inspirujące dla sołtysów – podkreśla Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa:

Podczas forum nie zabrakło także wystąpień na temat roli sołtysa i tego jak jego rola zmieniała się na przestrzeni lat.

– Funkcja sołtysa istnieje już od 800 lat – dodaje Grażyna Jałgas-Dębska, wiceprezeska Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów:

W wydarzeniu biorą udział sołtysi z całego województwa lubuskiego.

– Cieszymy się, że ktoś o nas pamięta, to dla nas bardzo ważne spotkanie – przyznaje Agnieszka Andrzejak, prezeska Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Krośnieńskiego, sołtyska wsi Korczyce:

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem posłanki Katarzyny Osos, wojewody lubuskiego Marka Cebuli, marszałka województwa lubuskiego Sebastiana Ciemnoczołowskiego oraz prezydenta Zielonej Góry Marcina Pabierowskiego.