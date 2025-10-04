W Szprotawie rozpoczyna się remontów wałów przeciwpowodziowych. Zadanie wykona firma z którą została podpisana umowa.
– Jest to nadbobrzański odcinek ochrony miasta, którego zarządcą jest gmina – mówi Mirosław Gąsik, burmistrz Szprotawy.
Wykonanie zadanie będzie kosztować prawie pół miliona złotych.
