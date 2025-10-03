Warszawska prokuratura złożyła wniosek do sądu okręgowego w sprawie przedłużenia aresztu dla Wołodymyra Z. i o realizację Europejskiego Nakazu Aresztowania. Mężczyzna jest poszukiwany przez niemieckie służby, które podejrzewają, że może mieć związek z uszkodzeniem gazociągów Nord Stream.

Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie mówi Polskiemu Radiu, że śledczy otrzymali już w tej sprawie dokumentację z Niemiec:

Jak dodaje prokurator, w trakcie przedłużonego aresztu sąd będzie miał czas na decyzję w sprawie Wołodymyra.

Sprawa najprawdopodobniej zostanie rozpoznana przez sąd w poniedziałek.

Jak przekazał wcześniej adwokat ściganego Tymoteusz Paprocki, jego klient nie przyznaje się do winy. Zapewnił, że będzie starał się, by Wołodymyr Z. mógł odpowiadać z wolnej stopy w Polsce.

Najprawdopodobniej w poniedziałek (6 października) Sąd Okręgowy w Warszawie podejmie decyzję w sprawie przedłużenia aresztu dla Wołodymyra Z.